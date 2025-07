Suspeito de ataque que deixou 3 mortos e criança ferida no Jangurussu é apreendido

Um adolescente de 16 anos foi apreendido nesta quinta-feira, 10, suspeito de participar do ataque criminoso que deixou três homens mortos e uma criança de três anos ferida nessa quarta-feira, 9, no residencial José Euclides, no bairro Jangurussu, em Fortaleza.



A apreensão foi realizada pela 3ª Delegacia do do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que os levantamentos policiais identificaram que o adolescente fazia parte do grupo que invadiu o conjunto habitacional em um carro e efetuou os disparos contra as vítimas.