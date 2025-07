Membro da GDE é morto com golpes de ‘cossoco’ dentro de presídio em Itaitinga

Um preso membro da facção criminosa cearense Guardiões do Estado (GDE) foi encontrado morto na noite desta quarta-feira, 9, dentro da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (CPPL 2), localizada no município de Itaitinga , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A informação foi confirmada ao O POVO, nesta quinta-feira, 10, pelo Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindppen-Ce), e confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do do Ceará (SAP).

O homem foi encontrado com várias lesões aferidas pelo objeto perfurocortante, com golpes no olho e no peito, na região próxima ao coração. A vítima foi alvejada enquanto os suspeitos aguardavam atendimento dos seus advogados.



Em nota, a SAP informou que os profissionais de saúde da Unidade fizeram os procedimentos de primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar constatou o óbito.