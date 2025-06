Homem é morto a tiros em residencial no bairro Jangurussu, em Fortaleza

Um homem foi morto a tiros no Residencial José Euclides, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, nesse sábado, 14. A vítima ainda não foi identificada. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a ação criminosa.

O POVO apurou que um veículo com um grupo armado chegou à região e efetuou disparos contra a vítima, que morreu no local. Após o crime, os suspeitos fugiram.