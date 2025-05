Garotas foram perseguidas em comunidade no Jangurussu, em Fortaleza, antes de execução

Duas jovens de 18 anos foram mortas dentro do automóvel no Jangurussu, em Fortaleza / Crédito: leitor via WhatsApp

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Fortaleza, identificou o trajeto da perseguição realizada por criminosos, no bairro Jangurussu, que terminou com duas jovens mortas no dia 25 de março deste ano. O percurso, com aproximadamente 1,3 quilômetro, no território denominado "Comunidade do Pesadelo", perpassa por vias estreitas e avenidas, sendo finalizado na rua Abençoada.

Gabriella Sousa da Silva e Krislla Maria Freire Jorge, ambas de 18 anos de idade, ocupavam um Jeep Compass e foram atingidas no coração e na cabeça, respectivamente. Elas não resistiram aos ferimentos. Conforme informações de documento obtido pelo O POVO, a ocorrência começou na rua Basto Sobrinho, onde acontecia uma confraternização. As duas garotas estavam acompanhadas de um terceiro, que saiu ileso. O carro teria passado duas vezes pelo local, em alta velocidade, próximo das pessoas que estavam no evento. A situação teria feito com que o veículo fosse atingido com pedaços de madeira e em seguida alvo de uma perseguição. O grupo teria perseguido o Jeep com motocicletas e realizando disparos de arma de fogo. A perseguição teve fim quando a vítima que conduzia o carro, agonizando, parou o automóvel.

A perseguição iniciada pelos criminosos teria começado na rua Lagoa Verde, em seguida pela rua Ada Pimentel, depois rua Alef de Sousa Cavalcante, avenida Boulevar III, avenida Governador Leonel Brizola até o veículo parar na rua Abençoada. Esse percurso teria aproximadamente 1,3 km, entre ruas estreitas da comunidade e também em avenidas.

Conforme a apuração, foram usadas três motocicletas na ação, sendo uma Honda Twister, uma POP 100 e uma Honda Bros. Cada moto com duas pessoas, um total de seis indivíduos. Cinco pessoas são denunciadas pelo MPCE; entre elas o ex-companheiro de Gabriella Cinco acusados de matar as jovens Gabriella Sousa da Silva e Krislla Maria Freire Jorge foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por crime de homicídio. O crime aconteceu no dia 25 de março por volta das 22h35min, no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Um adolescente também é apontado por envolvimento na ação.

Kairo Gabriel Rodrigues Dias, conhecido como “KG”, Alison Souza do Nascimento, Francisco, Breno Carvalho Lima, conhecido como "Fofão", Gerson dos Santos Marques e Gabriel Pereira de Sousa são os denunciados. Jovens passeavam em carro de homem suíço No dia do crime o namorado de Gabriela, um suíço de 58 anos, estava hospedado em uma pousada de Fortaleza e foi convidado para dormir na casa dela, no bairro São Cristóvão. Conforme o inquérito policial, as vítimas seguiram para a praça do bairro São Cristóvão e, durante o percurso, um amigo das garotas embarcou no carro. As duas seguiram para a rua Bastos Sobrinho, na comunidade do Pesadelo, onde era realizada uma confraternização.