Cidade da Criança: comerciantes esperam mais turistas no local após reforma

Nova Reforma da Cidade da Criança com a mudança da fachada, pinturas e a reposição da grama / Crédito: Samuel Setubal

Opção de lazer, sobretudo para crianças, no Centro de Fortaleza continua fechada para reforma. A Cidade da Criança tem previsão de reabertura no fim de julho. O espaço havia sido reaberto após reparos em dezembro de 2021. O POVO visitou o local na manhã da sexta-feira, 11, passada.

Logo na entrada, grama artificial estava sendo preparada em um caminhão de carga seca, terras e mudas de plantas ao chão, enquanto policiais militares andavam de bicicleta pelo parque.



Comerciantes próximos aguardam retomada das atividades da Cidade da Criança, em Fortaleza O caminho trilhado pelo O POVO foi percorrido entre venda de comidas, redes, roupas, bijuterias e loterias ao longo da calçada da Cidade da Criança. Em frente, há um forte comércio popular nas lojas credenciadas. A estrutura é favorecida pela boa localização entre os polos que levam o nome de Sagrado Coração de Jesus: terminal, praça pública e santuário. De forma anônima, as pessoas que circulavam relatam insegurança, presença massiva de moradores de rua ao redor e a espera de movimentação no turismo assim que ocorrer a reabertura do parque. Segundo um comerciante ouvido, o equipamento é para gerar qualidade de vida. "No Centro, é para ter alta qualidade, mas não há investimento", cobra.

Outro homem ouvido afirma que a reforma anterior melhorou o serviço e resume que espera que a nova estrutura consiga trazer interesse de visita à mais pessoas.