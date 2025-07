Incêndio atinge agência do INSS no bairro Messejana, em Fortaleza

Incêndio atingiu a agência do INSS, no bairro Messejana, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/ Instagram @messejanaordinariaoficial

Incêndio com muita fumaça, labaredas altas e explosões foi registrado, na noite dessa quinta-feira, 10, na agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), localizada na rua Manoel Castelo Branco, no bairro Messejana, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado. Não há previsão para retomada de atendimentos na agência.

LEIA MAIS - Prédio que sofreu incêndio no Centro é interditado; outros dois imóveis são isolados

Não houve registro de vítimas, pois o local estava fechado no momento do incidente. O fogo já havia se propagado por todo o pavilhão do lado direito da edificação quando as equipes de combate ao incêndio do CBMCE chegaram. As causas, circunstâncias e dados precisos do incêndio ainda estão em averiguação, de acordo com o INSS. O CBMCE informou que “as chamas consumiram diversos materiais, incluindo mobília de escritório, equipamentos eletrônicos, parte da rede elétrica, além de danos estruturais em paredes e no teto do imóvel”.

O INSS reforça que desconhece as causas do incidente e não há previsão para retorno dos atendimentos na agência afetada Crédito: Reprodução/ WhatsApp O POVO Por causa do incêndio, a Agência da Previdência Social no bairro Messejana, em Fortaleza, teve os atendimentos suspensos. Dessa forma, o segurado com agendamento para os próximos dias deve ligar para Central 135 ou entrar no Meu INSS (app ou site) e realizar a remarcação para outra unidade, de acordo com o INSS.