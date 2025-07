Saeb: Ceará tem a maior taxa do Brasil de crianças alfabetizadas em 2024

De acordo com dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), divulgados nesta sexta-feira, 11, 85% das crianças cearenses terminaram o segundo ano do fundamental alfabetizadas em 2024

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) na manhã desta sexta-feira, 11, o Ceará é o estado brasileiro que tem a maior porcentagem de crianças alfabetizadas no segundo ano do ensino fundamental: 85%.

O número é do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O resultado nacional ficou abaixo da meta estabelecida de 60% das crianças lendo e escrevendo ao fim do sengundo ano. Conforme o MEC, por causa da tragédia que aconteceu do Rio Grande do Sul no ano passado, o resultado da avaliação ficou em 59,2%.