Colônia de férias: confira dicas de onde e como aproveitar o recesso escolar

Atividades das colônias de Férias buscam proporcionar práticas recreativas longe dos aparelhos eletrônicos para a criançada / Crédito: FÁBIO LIMA

As colônias de férias viraram atração para o público infantil que deseja aproveitar o recesso escolar em meio às práticas recreativas. A atividade vem se tornando uma opção cada vez mais atrativa para as famílias que desejam ver os filhos curtindo a infância um pouco longe das telas. Do dia 1º a 31 de julho, a Secretaria de Proteção Social (SPS) oferece uma programação gratuita para crianças de 5 a 17 anos, na colônia de férias “A Fantástica Fábrica de Diversão”. Ao longo das cinco semanas, as ações acontecem simultaneamente em 12 unidades de equipamentos sociais (confira abaixo), em Fortaleza, divididas em dois turnos: das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.

"Esses meninos e meninas têm um ambiente seguro para ficar enquanto suas mães dão continuidade às atividades como o cuidado de casa, o trabalho, a qualificação profissional...", destaca a secretária. "Com as colônias, nós ajudamos a formar essa rede de apoio, de suporte para as mães e para a família, de um modo geral. E vale destacar que nossa rede de equipamentos é totalmente gratuita e inserida em áreas de vulnerabilidade social". Colônias de férias longe do ambiente escolar se tornam cada vez mais atrativas para as famílias A ideia da colônia de férias, como explica a professora de Educação Física e recreadora do Círculo Militar de Fortaleza, Carla Ribeiro “Perê”, é proporcionar uma vivência de brincadeiras tradicionais, adaptadas às diferentes idades das crianças, mas todas sem utilização de aparelhos eletrônicos. “A gente não tem atividade com tela, não tem cineminha, não tem nada no celular, não tem brinquedo eletrônico. A ideia é brincar como antigamente se brincava na rua, quando você vai para casa da avó e tinha os primos brincando. Então, a gente usa brincadeiras tradicionais, tipo bandeira, sete pecados e carimba, para os mais velhos”, reforça.

Carla destaca também que colônias realizadas fora do ambiente escolar ajudam a criança a se sentir realmente de férias. “Reflete também na tranquilidade dessa criança. Ela vai sentir efetivamente que ela está de férias. Ela não vai só fazer uma atividade diferente dentro do ambiente escolar, mas ela vai estar num ambiente diferente, com pessoas diferentes. Então, isso gera uma dinâmica muito boa para a ideia das férias. Você não vai estar com as mesmas pessoas e a interação social hoje é primordial”, conta. Educadora Física e proprietária da Kero + Diversão, Mariana Lima “Super Dente” ressalta a importância das atividades para o desenvolvimento motor, social e cognitivo das crianças. A profissional oferta pacotes de colônia de férias em domicílio, com atividades adaptadas ao espaço e às idades do grupo contratante.

“A gente desenvolve as atividades exatamente para eles aprenderem a partilhar, respeitar as regras, lidar com as emoções, que é o que as crianças precisam hoje. E até ajuda a descobrir novos talentos de uma forma bem leve e divertida, brincando, realmente”, avalia. A profissional ainda dá dicas sobre o que os pais devem observar na hora de inscrever os seus filhos em uma colônia de férias. Segundo Mariana, é importante conhecer os recreadores e dar preferência aos locais que contem com profissionais capazes de garantir a segurança das crianças em casos de acidentes. Para colônias de férias em ambiente domiciliar, ela ressalta que é preciso ainda ficar atento para saber se a estrutura do espaço é adequada para as atividades recreativas e “dependendo das pessoas que moram no mesmo condomínio, saber se todos aceitam, se o síndico está consciente das brincadeiras que vão acontecer e observar se as atividades são diversificadas para não ficar aquela coisa monótona”.