Postos de Fortaleza passam a ofertar autocoleta para exame de HPV

O público alvo dos testes são pessoas LBT (Lésbicas, Bissexuais e Trans) com útero, como forma de facilitar o rastreio do câncer do colo do útero

As unidades que ofertam o serviço são os postos Dr Antônio Ciríaco de Holanda Neto, no bairro Parangaba, Dom Aloísio Lorscheider, no bairro Itaperi, e Pedro Sampaio, no bairro Conjunto Palmeiras, com oferta especial para pessoas com útero para facilitar o rastreio do câncer do colo do útero.

O procedimento é feito a partir do agendamento no Núcleo de Apoio ao Cidadão (NAC), sendo necessário a apresentação da identidade original. Pessoas trans têm direito ao uso de seu nome social, mas caso ainda não conste no prontuário é possível atualizar no momento do atendimento.

São ofertados 600 kits de autocoleta por meio de uma parceria entre a pesuisadora Renata Eleutério e a FioCruz. Erlemus Soares, coordenador das Redes de Atenção Primária e Psicossocial, a oferta do exame é uma inovação com impacto positivo para a ampliação de seu acesso.