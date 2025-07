Cidade da Criança: fechado para reformas, equipamento deve reabrir ainda em julho

Placas sinalizando a realização das obras foram colocadas nas entradas do Parque da Liberdade, no Centro de Fortaleza / Crédito: Bruna Lira/O POVO CBN

Quem passa pelo Parque da Liberdade, mais conhecido como Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, encontra o equipamento de portas fechadas no início deste mês de julho. De acordo com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), o fechamento provisório ocorre devido ao serviço de reforma do equipamento, previsto para ser concluído ainda ao final deste mês. A reportagem da rádio O POVO CBN esteve no local e observou placas espalhadas em todas as entradas informando que o equipamento está passando por obras. Na parte interna, já era possível ver equipes trabalhando na reforma na tarde desta terça-feira, 8.

Conforme a Seinf, a reforma engloba todos os prédios históricos existentes no parque, recuperação dos banheiros públicos, dos bancos e luminárias. O prédio principal está recebendo os serviços de recuperação estrutural, coberta, recuperação elétrica, hidráulica e também a criação de um memorial. As intervenções também contemplam a reformulação das mini praças internas do parque, que receberam brinquedos interativos para as crianças, além da pintura do muro. Parque da Liberdade já foi fechado por um ano e meio para reparos Essa não é a primeira vez que o parque passa por uma intervenção. Em junho de 2020, o espaço foi fechado para reforma e só reabriu em dezembro de 2021. Na época, recebeu novo piso, mobiliário urbano, iluminação de LED, melhorias no paisagismo, restauração de esculturas e monumentos, além da despoluição do lago central.