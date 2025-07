Mais de 200 kg de drogas são apreendidos dentro de computadores em Fortaleza

Apreensão aconteceu no bairro Parangaba. Droga vinha do Amazonas para o Ceará

Foram encontrados 229 kg de drogas (213kg de skunk e 16kg de cocaína) dentro de computadores em carga que vinha do Amazonas para Fortaleza. Apreensão aconteceu no bairro Parangaba, na Capital, e foi realizada pela Polícia Civil do Ceará após troca de informações com a da Polícia Civil do Amazonas.

Polícia estima que a droga apreendida tem valor de aproximadamente R$ 5 milhões. Um homem de 34 anos foi preso e autuado por tráfico de drogas.