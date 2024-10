Consultório na Rua realizou mais de 200 mil atendimentos em Fortaleza

O consultório visa levar atendimento médico e psicológico para pessoas em situação de rua, atendimentos aumentaram em maio do ano passado após ampliação na equipe

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS), o consultório é composto por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e agentes sociais. A equipe realiza atendimentos diversos, proporcionando às pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social acompanhamento psicológico a procedimentos médicos.

O programa Consultório na Rua realizou mais de 200 mil atendimentos com equipe multidisciplinar em Fortaleza , segundo a Prefeitura. A iniciativa visa levar atendimento às pessoas que vivem em situação de rua em consultório itinerante. Os atendimentos aumentaram após ampliação no número de equipes, passando de um para seis em maio de 2023.

Por mês as equipes do consultório atendem cerca de 2,4 mil pessoas que vivem em situação de rua, a maioria são homens de 20 a 50 anos. Além disso, o atendimento é realizado para o público infantil e feminino, incluindo gestantes.

Para realizar o atendimento no consultório é necessário passar pelo fluxo de acolhimento que inicia com uma triagem, realizada por enfermeiros e agente social. Posteriormente, o paciente será encaminhado para o psicólogo ou médico, dependendo do caso.

Conforme a SMS o paciente pode realizar no consultório consultas, procedimentos, vacinação, exames laboratoriais e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis como HIV, hepatite e sífilis.