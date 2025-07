Guarda Municipal ganha nova sede com inaugração de Centro Integrado de Segurança

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O evento contou com as presenças do chefe do executivo municipal, o titular da Sesec, o secretário de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, o secretário da Administração Penitenciária (SAP), Mauro Albuquerque, a coordenadora da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), inspetora Cristiane Fernandes, e outros representantes.

Na ocasião, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão aproveitou para trazer novidades para a área da segurança, como a central de videomonitoramento a ser montada ao lado Paço Municipal, a integração do efetivo municipal com as Forças de Segurança do Estado, a convocação de mais 254 novos guardas municipais em 2026, o compromisso com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores da guarda e a criação de inspetorias nas 12 regionais de Fortaleza.

"Queremos levar mais tranquilidade para a população, levar mais segurança em todos os sentidos. Essa integração potencializa o resultado para o cidadão e para a cidadã, quando alinhamos as estratégias em conjunto conseguimos beneficiar o povo", declarou Evandro.