Prefeitura de Fortaleza inicia formação para atendimento a pacientes com TEA

Pessoas com autismo, principalmente crianças e adolescentes, terão direito a prioridade e mais uma série de benefícios a partir do projeto Capacita Girassol no Instituto Dr. José Frota (IJF) nesta quarta-feira, 18. A ideia é expandir para outras unidades de saúde da Capital / Crédito: Reprodução/ Instituto Dr. José Frota (IJF)

O projeto Capacita Girassol tem como objetivo qualificar o atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) nos equipamentos públicos de saúde de Fortaleza, com foco especial em crianças e adolescentes. Os profissionais do Instituto Doutor José Frota (IJF) foram os escolhidos para tornar realidade o ideal e iniciar a capacitação nesta quarta-feira, 18. Ceará tem a terceira maior proporção de pessoas com autismo e deficiência do Brasil, diz Censo; VEJA O evento oportunizou o lançamento do Protocolo de Atendimento ao Paciente com Autismo no IJF. O fluxo inclui diretrizes para acolhimento acessível, identificação visual e priorização de internações e procedimentos, como exames e cirurgias.

Prefeitura de Fortaleza entrega carteiras de identificação para pessoas com autismo; LEIA As ações foram obtidas dentro do seminário “IJF - Capacitação de Atendimento Humanizado para Pessoas com TEA”. A partir disso, segundo Samantha Adolphsson, coordenadora da comissão multidisciplinar de tratamento da dor do IJF, informa que cerca de 30% a 35% dos pacientes internados na enfermaria de pediatria são neurodivergentes. A razão se dá devido ao alto índice de acidentes entre o público. “As pessoas autistas têm dificuldade para frequentar os espaços de saúde, da mesma forma que um cadeirante encontra dificuldade quando se depara com uma escada. Só que essas barreiras para as pessoas autistas são mais difíceis de a gente visualizar e o sistema de saúde tem que se adequar”, cobra. Saiba quais são os desafios enfrentados por pessoas autistas De acordo com Adolphsson, os desafios enfrentados por autistas em hospitais são o barulho, o cheiro, a circulação de pessoas, a quebra de rotina e o costume de padrões repetitivos.

Até mesmo o uso de curativo ou gesso pode ser um problema, ou seja, a assertividade é essencial entre o quadro de trabalhadores das unidades médicas. Conforme a coordenadora, é comum que atípicos se recusem a entrar nos ambientes clínicos, precisando da intervenção de um anestesista. O painel também revelou um dado que chamou a atenção: pessoas dentro do espectro vivem 17 anos a menos do que a população em geral. Segundo Samantha, as principais medidas implementadas são a permissão do apoio de dois acompanhantes, enquanto os pacientes, em geral, só têm direito a um cuidador.