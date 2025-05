Primeira-dama do Ceará elogia Janja: 'Fundamental no combate à pobreza e à fome'

Visita da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, ao Ceará. Na ocasião, há a entrega das certificações do curso de panficação social, com a presença de autoridades, como Elmano de Freitas, Evandro Leitão e Camilo Santana / Crédito: FERNANDA BARROS

A primeira-dama do Ceará, Lia de Freitas (PT), elogiou a primeira-dama da República, Rosângela Lula da Silva, em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira, 26. Lia destacou a importância do papel das primeiras-damas no apoio à gestão pública, especialmente em iniciativas sociais. “As primeiras-damas têm um trabalho fundamental, eu costumo dizer até de maternidade”, afirmou Lia. E continuou: "Um olhar materno sensível das mulheres ao lado desses grandes gestores, esses homens que têm muitas tarefas a cumprir, de diversos assuntos e áreas".