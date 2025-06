Parque Dom Aloísio recebe ação gratuita de saúde e bem-estar nesta quarta-feira, 18

Iniciativa oferece serviços de escuta terapêutica, aferição de saúde, massoterapia e atividades recreativas para crianças no bairro Itaperi

O parque Dom Aloísio Lorscheider, no bairro Itaperi, em Fortaleza, será palco de uma ação gratuita de saúde e bem-estar nesta quarta-feira, 18, a partir das 16h30. Voltada para pessoas de todas as idades, a iniciativa busca oferecer acolhimento, cuidado com a saúde física e mental e promover o acesso a serviços em espaços públicos.

Com o tema “Saúde na Comunidade”, o evento é promovido pela Cred Urna em parceria com o Instituto Revoar. O foco é atender principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social ou com acesso limitado a serviços de saúde mental.