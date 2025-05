Casa do Cidadão do Presidente Kennedy recebe sala sensorial para pessoas com autismo

A Casa do Cidadão do RioMar Kennedy inaugurou uma sala sensorial para acolher pessoas neurodivergentes, oferecendo um ambiente de calma e regulação emocional

A Casa do Cidadão do bairro Presidente Kennedy, localizada no interior do shopping RioMar Kennedy, recebeu uma nova Sala Sensorial voltada para pessoas com autismo e com deficiências ocultas. A inauguração do equipamento ocorreu na manhã desta sexta-feira, 30.

A sala conta com luzes suaves, texturas variadas, piso emborrachado e brinquedos lúdicos, como balanço, painéis interativos e piscina de bolinhas, que auxiliam na redução da ansiedade e do estresse.

“Aqui no Presidente Kennedy, costumamos atender entre 5 a 10 pessoas com esse perfil por dia. Na Casa do Maracanaú, por exemplo, esse número é maior, entre 10 a 15. Mas, diariamente, todas as unidades atendem pessoas com algum tipo de prioridade: seja por idade, neurodivergência ou outras condições”, explicou.

“É novidade pra mim, porque eu nunca tinha visto esse tipo de coisa. É bom, porque a pessoa fica longe do que estava causando o estresse, e isso pode evitar uma crise. Aí ela vem pra cá, se distrai com as coisas e acaba relaxando”, relatou.

Essa é a segunda unidade da Casa do Cidadão a receber uma sala sensorial, a primeira foi no Shopping Benfica. Também há salas sensoriais nas unidades do Vapt Vupt dos bairros Antônio Bezerra e Messejana.

Casa do Cidadão Presidente Kennedy inaugura sala sensorial para pessoas autistas e neurodivergentes. Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Há, ainda, salas sensoriais na sede da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), no bairro Moura Brasil; e na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), no bairro Dionísio Torres.



O coordenador Frederico Araripe adiantou que novas salas já estão em planejamento. “A próxima deve ser na unidade do Iguatemi, que já está em fase de preparação. A unidade do Centro de Fortaleza também vai receber uma sala dessas e ainda mais uma. Com isso, teremos cinco salas de acomodação. A expectativa é que todas estejam funcionando ainda este ano.”

Ao todo, o Ceará conta com sete unidades das Casas do Cidadão, localizadas nos municípios de Fortaleza, Maracanaú e Barbalha. Na Capital, os equipamentos funcionam na Assembleia Legislativa, no Centro, e nos shoppings Benfica, Iguatemi e RioMar Kennedy, além de um posto na Central de Cidadania da Câmara Municipal de Fortaleza.

Serviço

Cidadãos que desejarem atendimento para serviços como emissão de documentos, além de demandas relacionadas ao Sine, CAGECE, AMC e ao Cadastro Único (CadÚnico), vinculado à SDHDS, podem procurar qualquer uma das unidades.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com agendamento disponível no site da Secretaria da Proteção Social do Ceará.