Prefeitura de Fortaleza entrega carteiras de identificação para pessoas com autismo

A Prefeitura de Fortaleza entregou, neste sábado, 31, 785 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) durante evento realizado no Centro de Eventos do Ceará com participação do prefeito Evandro Leitão (PT).

Na ocasião, também foi anunciado que a primeira unidade do Espaço Girassol, voltada ao atendimento de pessoas com TEA, será inaugurada no mês de julho.

A carteira CIPTEA garante prioridade no atendimento em serviços públicos e privados e tem como objetivo facilitar o acesso a direitos previstos em lei. O documento pode ser solicitado por pessoas com TEA de todas as idades, por meio de cadastro online no site da Prefeitura.

Espaço Girassol: serviço especializado em TEA



O Espaço Girassol é um equipamento voltado ao acolhimento e à prestação de serviços especializados para pessoas com autismo e suas famílias. As unidades oferecerão atendimentos em áreas como psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, pedagogia e assistência social.

De acordo com a gestão municipal, a primeira unidade funcionará no bairro Presidente Kennedy, na Regional 1.