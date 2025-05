Ceará tem a terceira maior proporção de pessoas com autismo e deficiência do Brasil, diz Censo

Esta é a primeira edição do Censo que produz dados sobre diagnóstico de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA)

No Ceará, 1,4% da população afirma já ter sido diagnosticada com autismo por algum profissional da saúde. A proporção, que corresponde a 126,6 mil pessoas , é a terceira maior do Brasil.

Esta é a primeira edição do Censo que produz dados sobre diagnóstico de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA). A pergunta “já foi diagnosticado(a) com autismo por algum profissional de saúde?” foi feita para uma amostra dos recenseados.

O Acre possui o maior percentual de diagnósticos de autismo na população, com 1,6%, seguido do Amapá, com 1,5%.

O Estado fica atrás apenas de Alagoas, que tem 9,6% da população com alguma deficiência, Piauí, com 9,3%, e empata com Pernambuco no terceiro lugar, com também 8,9% de residentes com deficiência.

No Brasil, 14,4 milhões das 198,3 milhões de pessoas com dois anos ou mais de idade são pessoas com deficiência. Isso corresponde a 7,3% da população nacional nessa faixa etária.

Tipos de deficiência consideradas no Censo Demográfico 2022

Enxergar: dificuldade permanente de visão, mesmo utilizando óculos ou lentes de contatos;

Ouvir: dificuldade permanente na audição, mesmo usando aparelhos auditivos;

Mobilidade com os membros inferiores: dificuldade permanente em andar ou subir degraus, mesmo usando prótese, bengala ou aparelho de auxílio;

Coordenação motora fina: dificuldade permanente para pegar pequenos objetos ou abrir e fechar tampas de garrafas, mesmo usando aparelhos de auxílio;

Funções mentais: dificuldade permanente em se comunicar, realizar atividades de autocuidados, trabalhar ou estudar devido a alguma limitação nas funções mentais.

Pacujá é o município com a quarta maior proporção de pessoas com deficiência do Brasil

O município de Pacujá, na região Norte do Ceará, tem a quarta maior proporção de pessoas com deficiência do Brasil. Dos 6.033 residentes com dois anos ou mais, 1.021 vivem com algum tipo de deficiência, o que representa 16,9% do total.

Malhada dos Bois, em Sergipe, Antônio Martins, no Rio Grande do Norte, e Novo Tiradentes, no Rio Grande do Sul, estão nos primeiros lugares do ranking, com 18,1%, 17,8% e 17,1% de prevalência de pessoas com deficiência na população com mais de dois anos, respectivamente.



Maioria dos autistas é crianças e do sexo masculino; deficuldades funcionais são mais presentes entre idosos

O diagnóstico de autismo é mais prevalente entre a população de crianças. No Ceará, das 575.351 crianças de até quatro anos, 17.790 têm o diagnóstico, segundo o Censo.