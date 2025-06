Vídeo: homem furta comércio em Fortaleza coberto por lençol e recebe apelido de "ladrão fantasma"

O indivíduo subtraiu R$ 300 do caixa do estabelecimento

A ideia seria dificultar uma possível identificação, o criminoso acabou recebendo o apelido de "ladrão fantasma". A alcunha foi dada pelos moradores do bairro Vila Manuel Sátiro, em razão da semelhança do criminoso com um fantasma nas imagens das câmeras.

Um homem invadiu e furtou um comércio de açaí, no bairro Vila Manuel Sátiro, em Fortaleza , e foi flagrado por câmeras de vigilância. As imagens inusitadas mostram o homem coberto com um lençol de cor branca. Caso aconteceu no último dia 4 de junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme apuração do O POVO, apesar do disfarce foi possível verificar uma tatuagem na perna e outra no braço do indivíduo, o que pode ajudar a Polícia a identificá-lo. O indivíduo subtraiu R$ 300 do caixa do estabelecimento.

As imagens mostram o homem por volta das 3h38min entrando cuidadosamente no espaço com o lençol branco. Ele segue para o caixa do comércio, onde subtrai o dinheiro. Em seguida foge enrolado no tecido.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).