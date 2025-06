Pet Ceará Móvel terá atendimento normal no feriado de Corpus Christi em Fortaleza

Serviço veterinário gratuito estará disponível nesta quinta-feira, 19, no bairro São João do Tauape, com agendamento online

O serviço de atendimento veterinário gratuito do Governo do Ceará, por meio da unidade móvel do Pet Ceará Móvel, funcionará normalmente durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 19, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza.

Com início dos atendimentos a partir das 8 horas, os tutores devem realizar o agendamento prévio no site www.protecaoanimal.ce.gov.br. No portal, é necessário informar os dados pessoais do tutor, as informações do animal e selecionar a data e horário desejados.