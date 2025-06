Fortaleza: PF investiga suspeito de distribuir e produzir conteúdo sexual infantil

Conteúdos eram compartilhados em plataformas como Discord e X (antigo twitter). As atividades teriam sido registradas entre setembro de 2024 e janeiro de 2025

O investigado teria compartilhado os conteúdos em plataformas como Discord e X (antigo twitter). As atividades teriam sido registradas entre setembro de 2024 e janeiro de 2025. As ações fazem parte da Operação Pureza Roubada IV.

Os crimes estão previstos nos artigos 240, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que tratam sobre produção, divulgação e posse de imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

De acordo com a PF, a investigação teve início a partir de dez denúncias internacionais recebidas pelo canal oficial de cooperação policial no combate ao abuso sexual infantil na internet, apontando para atividades do usuário sediado na Capital cearense.

Ao longo das investigações, também surgiram indícios de que o suspeito poderia apresentar limitações cognitivas significativas, incluindo diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA).