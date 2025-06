Junho Verde: pedal por Fortaleza dá início a programação ambiental

Cidadãos esperaram a chuva dar trégua para iniciar a pedalada, que culminou na Ponte dos Ingleses. Outras ações educativas e ambientais são esperadas no mês

O pedal saiu da rua Capitão Gustavo, na lateral do Parque Rio Branco , no bairro Joaquim Távora, em direção à Ponte dos Ingleses , na Praia de Iracema. Para quem não possuía bicicleta, modais do Bicicletar foram disponibilizados gratuitamente pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania ( AMC ).

Foi dada a largada: começou neste domingo, 1º, a programação da campanha Junho Verde em Fortaleza . Como ato de abertura, a Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) realizou um passeio ciclístico pela Capital. Outras ações educativas e ambientais são esperadas ao longo do mês.

O marido dela, Carleano, é um dos voluntários que se inscreveram no Programa de Voluntariado da Seuma. O pedal foi a primeira ação dele junto à equipe da Secretaria, mas sua trajetória com a ação voluntária existe há 16 anos .

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Carleano Sousa, Beatriz Sousa, 30 e seu filho. Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Carleano Sousa, Beatriz Sousa, 30 e seu filho. Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

À espera do Sol para iniciar a pedalada, os participantes se protegeram da chuva em uma tenda montada pela organização na calçada do parque. Na concentração estavam Carleano e Beatriz Sousa , ambos de 30 anos, e o filho deles. “Hoje a chuva pegou, né?”, brincou o pai.

“O que me chamou atenção”, continuou Carleano, “foi as pessoas saindo de casa na chuva para vir participar do evento. O engajamento em ações como essa chama atenção. Incentiva a população a deixar de usar veículos poluentes, incentiva a discussão ambiental, e a conhecer a cidade também”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

“Eu disse: ‘Vou participar, procurar conhecimento, novas amizades’. Eu gosto de estar no meio das pessoas, gosto de ajudar”, contou o fortalezense. Seus projetos de voluntariado anteriores envolveram jovens e educação.

“Ciclismo é algo mais verde e sustentável, mas aqui em Fortaleza ainda é difícil encontrar conscientização e respeito de motoristas”, disse o morador do Rodolfo Teófilo. “A gente ainda peca nisso, e na preservação ambiental também. Tem cada vez menos áreas verdes na Cidade ”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Pedro Henrique Lourenço, 32. Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Pedro Henrique Lourenço, 32. Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

O fato do evento estar ligado ao ciclismo também foi destacado por Pedro Henrique Lourenço , 32, que soube da pedalada a partir de uma amiga. Ele utiliza bicicleta com frequência desde 2023, por isso “achou legal” e “resolveu” conferir a proposta ligada à pauta ambiental.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Gabriel Araujo e Sara Januário. Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: Gabriel Araujo e Sara Januário. Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Outra voluntária da Seuma, Sara Januário estava acompanhada do namorado, Gabriel Araújo , com quem está acostumada a pedalar. Estudante de Engenharia Ambiental na Universidade Federal do Ceará (UFC), ela se diz “muito aberta” ao debate ambiental, por isso participou do passeio ciclístico.

“Fortaleza é uma metrópole, mas e a natureza? E os espaços que a gente ainda tem para um contato ecológico? A gente precisa preservar”, indagou.

“Se a gente for olhar aqui em volta (no Parque Rio Branco), tem lixo espalhado. É trazer um pouco de educação ambiental para as pessoas, é muito forte”.

Sara enfatizou que, em Fortaleza, “a metrópole está engolindo nossos fragmentos de verde”. Por isso, “a mensagem é incentivar a cuidar e educar, principalmente para as crianças, o desejo de cuidar da natureza. Preservar o que temos enquanto ainda dá tempo”.

Objetivo do Junho Verde é justamente “conscientizar e divulgar a importância do meio ambiente”, segundo o titular da Seuma, João Vicente Leitão, que foi um dos cidadãos a utilizar a bicicleta disponível por meio do Bicicletar.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: João Vicente Leitão, titular da Seuma. Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: João Vicente Leitão, titular da Seuma. Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 01.06.2025: João Vicente Leitão, titular da Seuma. Passeio Ciclístico Ecológico. largada no parque Rio Branco. (Foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

“Junho Verde é o mês que representa o respeito ao meio ambiente. Então, a gente quer a população, as empresas, o terceiro setor. Para todo mundo, junto, estar sensibilizado e engajado nessas ações”, apontou.

Para atrair esses grupos, a Seuma realiza reuniões, disse o secretário, com organizações privadas e da sociedade civil, além de secretarias municipais, estaduais e federais, de modo a alinhar as ações do Junho Verde.

“Estamos fazendo engajamento com um federalismo ambiental tanto na horizontal, como na vertical. Para que possamos ter potência para chegar nas comunidades com mais força”, pontuou João Vicente.

Uma das parcerias é a participação de beneficiários do Programa Agente Jovem Ambiental (AJA) na programação da campanha, autorizada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Junho Verde: programação da campanha

A campanha Junho Verde é institucionalizada no Brasil pela lei nº 14.393, de 4 de julho de 2022, e alude ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Embora a lei federal seja de 2022, Fortaleza já possuía um histórico de promoção de ações ambientais intensificada em junho.

Neste ano, estão previstas atividades como

distribuição de mudas em terminais de ônibus;

sessões de "cinema ambiental";

mutirões de limpeza de praias e lagoas;

blitzes educativas;

oficinas com temáticas ambientais; e

entrega de certificados a empresas e organizações, entre outras.

Segundo a Seuma, o Junho Verde na Capital deve ter cerca de 26 a 27 eventos ao longo do mês. A programação da campanha será divulgada semanalmente no Instagram e no site oficial da secretaria municipal.