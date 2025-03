3 benefícios da atividade física contra o sedentarismo

A prática de atividade física é essencial para combater os prejuízos do sedentarismo na saúde (Imagem: NassornSnitwon | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

O “Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo” é celebrado em 10 de março. A data, instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS), tem por objetivo alertar a população sobre os riscos da falta de atividade física, que, de acordo com a agência da Organização das Nações Unidas (ONU), é responsável por cerca de 3,2 milhões de mortes anuais em todo o mundo, devido a problemas de saúde associados ao sedentarismo. Abaixo, confira alguns bons motivos para inserir a atividade física na sua rotina!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Auxilia na fertilidade A atividade física, se não desgastante, feita sem o uso de esteroides e com alimentação adequada, é capaz de conferir benefícios sobre a fertilidade, com maiores chances de o indivíduo conceber um filho. “Um dos grandes benefícios do exercício físico com relação à fertilidade está no melhor controle do peso. A obesidade, além de favorecer o surgimento de doenças que podem causar problemas durante a gestação, tem influência direta sobre a fertilidade”, ressalta o Dr. Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana e diretor clínico da Clínica Mater Prime, em São Paulo.

Conforme o médico, a gordura corporal pode prejudicar a qualidade do esperma. “Nos homens, o excesso de gordura corporal prejudica a produção de testosterona, o que, além de reduzir o apetite sexual e causar dificuldades de ereção, também interfere na qualidade e quantidade de espermas. No geral, quanto maior o sobrepeso, menor é a qualidade, concentração e mobilidade do esperma”, completa. O cuidado com o peso também é importante para as mulheres que desejam engravidar. “Já nas mulheres, o peso inadequado interfere na produção dos hormônios sexuais femininos, principalmente o estrogênio, o que, consequentemente, atrapalha o processo de ovulação. E, nesse caso, não se trata apenas da obesidade, já que mulheres excessivamente magras, como quem sofre de anorexia, também têm menor chance de engravidar, além de possuírem um risco maior de entrar na menopausa precocemente”, explica o Dr. Rodrigo Rosa. Os exercícios físicos têm ação anti-inflamatória e diminui a produção de radicais livres, ajudando a combater o envelhecimento precoce (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

2. Combate o envelhecimento precoce da pele Uma série de mecanismos estão envolvidos na ação anti-idade proporcionada pelos exercícios físicos. “Os exercícios físicos aumentam o aporte sanguíneo para a pele, melhorando a função das células e, consequentemente, a hidratação. O colágeno e a elastina, responsáveis pela firmeza e elasticidade, também são estimulados pela atividade física”, diz a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). Ainda conforme a médica, os exercícios têm ação anti-inflamatória e diminuem a produção de radicais livres, ajudando a combater o processo de envelhecimento da pele. Outro benefício antienvelhecimento da atividade física é a utilização adequada da energia proveniente do carboidrato (açúcar) que consumimos. “O consumo excessivo de açúcar leva ao aumento do estresse oxidativo e a glicação do colágeno, um processo no qual o açúcar excedente liga-se às fibras de sustentação da pele, acelerando o aparecimento de flacidez e rugas”, conta a profissional.

3. Previne problemas articulares Pacientes sedentários apresentam diminuição da massa muscular, com consequente perda de proteção das articulações. Então, a prática de exercícios é fundamental para a manutenção da saúde articular. De acordo com o Dr. Marcos Cortelazo, ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), as atividades físicas beneficiam as articulações de 3 maneiras: Ajuda na manutenção do peso corporal;

Ativa a circulação do líquido sinovial, que nutre a cartilagem por meio do processo de embebição;

Fortalece a musculatura, que exerce um efeito de proteção das articulações por meio da melhora do desempenho biomecânico e sustentação do esqueleto. Segundo o ortopedista, as articulações foram feitas para serem movimentadas. “Se ficam paradas por muito tempo, as articulações sofrem um processo de atrofia e rigidez que causa dor”, alerta. Tempo ideal para a prática de exercícios físicos Não é preciso ir longe para experimentar todos os benefícios proporcionados pelos exercícios. “O recomendado é realizar semanalmente 150 minutos de exercícios físicos de intensidade moderada. Mas qualquer atividade já pode trazer benefícios, como aumentar o número de passos por dia e subir escadas”, finaliza a Dra. Beatriz Lassance.