Entenda novas regras aprovadas para o licenciamento ambiental no Senado

Novas regras para o licenciamento ambiental foram aprovadas no Senado Federal nessa quarta-feira, 21. O projeto 2.159/2021 traz normas gerais e diretrizes que facilitam, em todo o país, a concessão de licenças para empreendimentos de menor impacto ambiental, segundo o texto. O placar foi de 54 votos a favor e 13 contrários. O projeto cria a Lei Geral do Licenciamento Ambiental (LGLA), que está sendo discutida desde 2004, somando 21 anos tramitando no Congresso. O texto foi aprovado, mas com alterações, e voltará para a Câmara dos Deputados. A matéria busca também uniformizar os procedimentos para emissão dessas licenças.

Alvo de críticas de organizações ambientalistas, o projeto é de autoria do ex-deputado Luciano Zica (PT-SP), tramitou por 17 anos na Câmara dos Deputados e foi aprovado em 2021. Na Casa Alta, chegou há quatro anos e foi objeto de negociações. A votação nas comissões de Meio Ambiente (CMA) e de Agricultura (CRA) teve relatório unificado dos senadores Confúcio Moura (MDB-RO) e Tereza Cristina. O projeto foi aprovado nas duas comissões na terça-feira, 21, e seguiu para o Plenário com pedido de urgência.

Relatora do projeto, a senadora Tereza Cristina entende que as mudanças destravariam o País: “Nós precisamos parar de travar o desenvolvimento do Brasil. E isso é, sem dúvida, uma responsabilidade do Congresso Nacional. Nenhum país do mundo condena seu povo a ficar sem luz, sem água e esgoto, sem estrada, enfim, em dificuldades em razão dos desafios de conciliar atividade econômica com a preservação ambiental”.



Alterações Uma das mudanças feitas pela Casa Alta é a criação de um novo tipo de licença, a Licença Ambiental Especial (LAE), com rito simplificado, para projetos considerados prioritários pelo governo. O trecho incluído e aprovado é de autoria do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP). Segundo a Agência Senado, a expectativa de alguns senadores é de que essa licença, com rito simplificado e dispensa de etapas, possibilite a exploração de petróleo na Amazônia, possibilidade mal vista por ambientalistas. O texto, apoiado por Alcolumbre e pela Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), traz pontos polêmicos, como: a dispensa de licenciamento ambiental para atividades agropecuárias; a aplicação da Licença por Adesão e Compromisso (LAC); e a desvinculação de outorgas.

No cenário atual, ela é aplicada para empreendimentos que apresentam baixo risco e pequeno potencial poluidor. Após votação, o Senado estendeu para empreendimentos de médio porte e médio potencial poluidor. Sobre a desvinculação de outorgas, o projeto cria a possibilidade de gerar um licenciamento sem que a área almejada esteja liberada para exploração hídrica. Ministério do Meio Ambiente critica projeto de lei Nessa quarta-feira, 21, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, chefiado por Marina Silva, se manifestou, por meio de nota, contra o projeto. “Representa desestruturação significativa do regramento existente sobre o tema e representa risco à segurança ambiental e social no país”, diz o texto.