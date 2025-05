Festa da Vida 2025: evento se propõe a buscar a requalificação dos riachos do Parque Rio Branco

Realizada desde 1998, a Festa da Vida é um encontro anual em que pessoas e movimentos sociais compartilham suas ações em defesa da vida e do meio ambiente

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, no próximo dia 8 de junho, o movimento Proparque realizará a tradicional “Festa da Vida” no Parque Rio Branco, em Fortaleza.

