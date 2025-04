Guaramiranga: Ministério Público pede extinção de autarquia do meio ambiente

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Promotoria de Justiça de Guaramiranga, ajuizou uma ação civil pública na qual pede a extinção da Autarquia Municipal de Meio Ambiente do município de Guaramiranga , a 105,76 km de Fortaleza.

Na ação, o MP cobra que a Justiça reconheça a inconstitucionalidade dos artigos 12, 13 e 16 da Lei Municipal nº 461/2025, que criou o órgão com cargos comissionados em vez de providos por concurso público e sem definir suas atribuições.

A decisão foi arbitrada pelo promotor de Justiça João Pereira Filho, com auxílio de um grupo de membros do MP do Ceará.

De acordo com o documento, é requerido que a autarquia seja proibida de conceder licenças ambientais até que um outro órgão seja criado e estruturado.

Além disso, deve ser instituído um Conselho Municipal de Meio Ambiente no Município, permitindo um maior controle social das ações da autarquia por diferentes setores da sociedade local, principalmente no contexto de mudanças climáticas.