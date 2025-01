Fortaleza realiza a 1° Conferência Municipal de Meio Ambiente

Durante as conferências municipais, serão apresentadas propostas pelos participantes contra os efeitos causadores da emergência climática para os cinco eixos definidos pela 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente

A primeira Conferência Municipal de Meio Ambiente (CMMA) aconteceu nesta sexta-feira, 24, no auditório da Escola Superior do Parlamento Cearense (Unipace), em Fortaleza . O objetivo é incentiva a participação popular na definição de propostas para apoiar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.

A iniciativa também aconteceu em todos os 184 municípios do Estado e faz parte das Conferências Municipais do Clima, que integram a 5° Conferência Nacional do Meio Ambiente.

Estiveram presentes na solenidade o prefeito eleito, Evandro Leitão; o titular da Seuma, João Vicente; a titular da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), Vilma Freire; além das vereadoras Adriana Almeida (PT) e Adriana Geronimo (PSOL) e do vereador Gabriel Aguiar (PSOL).

