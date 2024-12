Bicicletar: usuários que mais pedalaram no programa em 2024 são premiados com bicicletas

Premiação entrou bicicletas aos três usuários que mais pedalaram em 2024 e sorteou outras duas / Crédito: FÁBIO LIMA

Em comemoração aos 10 anos do programa Bicicletar, a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) premiou com uma bicicleta, nesta quarta-feira, 18, os usuários que mais utilizaram o sistema em 2024. A solenidade, realizada no Parque da Liberdade, na Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, contemplou cinco usuários das bicicletas compartilhadas. A premiação agraciou um homem e uma mulher pelo uso da versão adulta do sistema; e uma criança, usuária da versão infantil, o Mini Bicicletar. Juntos, os três realizaram 3.348 viagens.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outras duas bicicletas foram sorteadas para ciclistas que utilizaram o sistema no último domingo, 15, quando o passe foi disponibilizado de forma gratuita. A gratuidade foi concedida em comemoração à primeira década de operação do serviço.

Principal opção de transporte sustentável, a Prefeitura estima que, ao longo dos 10 anos, as viagens pelo Bicicletar tenham impedido a emissão de mais de 2.960 toneladas de gás carbônico na atmosfera. De acordo com a gerente de gestão cicloviária de Fortaleza, Priscila Diniz, além de comemorar os 10 anos do Bicicletar, a solenidade também celebrou o quantitativo de mais de 7 milhões de viagens realizadas pelo programa. “Nada mais justo do que dar bicicleta a quem mais pedala. É muito simbólico a gente presentear com bicicletas as pessoas que realmente usam. Espero que eles usem cada vez mais, não esquecendo do sistema. Mas ter a sua própria bicicleta também dá muita liberdade no pedalar pela Cidade”, reflete.

Mantido pela Prefeitura de Fortaleza, com apoio da empresa Serttel e da Unimed Fortaleza, o Bicicletar é um dos maiores sistemas de bicicletas compartilhadas do País. De acordo com a Prefeitura, em 2024, foram implantadas 58 novas estações de bicicletas, além de outras 114 renovações e incorporação de 100 bikes elétricas. A partir deste ano, o sistema passou a contar com 252 estações atendendo, pela primeira vez, todas as 12 regionais da cidade. Sobre a importância do programa para a mobilidade urbana na Capital, Priscila explica que “o sistema de transporte gratuito não é só para o lazer. As nossas pesquisas mostram que as pessoas usam muito com o Bilhete Único, elas fazem muito a integração, seja com o ônibus, seja com o VLT. Então, é muito importante ter essa modalidade na Cidade para contribuir com a mobilidade urbana”.

O superintendente da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Antônio Ferreira, destaca que o Bicicletar conta com 300 estações e 1.600 bicicletas à disposição do público, como uma alternativa de transporte sustentável para os usuários. 500 km de malha cicloviária De acordo com o superintendente, a expectativa é de que a Prefeitura consiga realizar a entrega dos 500 km de malha cicloviária prometidos pela gestão até o final do ano. Um levantamento interno realizado pelo órgão apontou que os deslocamentos feitos por bicicletas na capital cearense e na Região Metropolitana de Fortaleza subiram de 2% para 5,9%. “Nós temos uma malha cicloviária que, em 2012, era de 68 km e hoje está 495,7km. A gente deve fechar os 500 km agora em dezembro; de malha cicloviária, ciclovia, ciclofaixas, ciclorrotas, passeios compartilhados; todos protegidos e integrados para que esse ciclista possa utilizar com segurança ”, conta.

Segundo a Prefeitura, estima-se que mais de 286 mil usuários utilizaram o sistema. “A gente sabe, nas nossas pesquisas, que a maioria das viagens surgem na periferia, muito da região oeste da Cidade, por exemplo, a Barra do Ceará. Ali, é o maior polo gerador do início das viagens; e muitos deles vêm para o Centro”, detalha Priscila Diniz. Bicicletas são o principal meio de transporte dos ganhadores Usuário do Bicicletar há 3 anos, Márcio Anderson confessa que ficou surpreso ao receber a notícia de que seria contemplado com bicicletas pelo programa. Premiado pelas 2.184 viagens realizadas em 2024, o homem conta que utiliza o sistema diariamente para acompanhar o ônibus que leva os filhos ao colégio. “Como o colégio da minha filha é a cerca de 1,5 km de onde a gente mora, ela vai de ônibus, porque a carteirinha de estudante é grátis; e eu a acompanho de bicicleta. Como ela tem 13 anos, eu tenho obrigação de acompanhar esse ônibus e deixar ela na porta do colégio”, explica.