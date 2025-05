Evandro anuncia 1º Espaço Girassol, promessa de campanha voltada a pessoas com deficiência

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-05-2025: Prefeitura entrega 785 carteirinhas de identificação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Ginasio Paulo Sarasate. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-05-2025: Prefeitura entrega 785 carteirinhas de identificação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Ginasio Paulo Sarasate. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-05-2025: Prefeitura entrega 785 carteirinhas de identificação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Ginasio Paulo Sarasate. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 31-05-2025: Prefeitura entrega 785 carteirinhas de identificação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Ginasio Paulo Sarasate. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal