Projeto unifica música e meio ambiente com show gratuito em Fortaleza

Projeto "Tá Meio Musical Esse Ambiente" acontece neste domingo, 2, no Parque Adahil Barreto com programação musical gratuita

As apresentações musicais dessa primeira edição ficam por conta de Beatriz Bandeira cantando Marisa Monte, Isaac Cândido cantando Fagner e Lucas Arruda cantando Milton Nascimento.

Acontece neste domingo, 2, no Parque Adahil Barreto, a primeira edição do “Tá Meio Musical Esse Ambiente” . Projeto, cujo intuito é reunir nomes da música cearense em espaços públicos que contemplam o verde da Cidade, busca contribuir para a revitalização e fortalecimento da identidade cultural local.

A ideia é ouvir música, reunir amigos e família e, ao mesmo tempo, refletir sobre preservação do meio ambiente , educação ambiental, economia criativa, sustentabilidade, inclusão e respeito às diversidades.

Além disso, “Tá Meio Musical Esse Ambiente” pretende funcionar como referência enquanto ponto de efervescência cultural, atraindo a comunidade local e turistas, para fortalecer o sentimento de pertencimento e cuidado com o espaço público.

Conheça os artistas

Beatriz Bandeira, além de cantora, é compositora e começou sua carreira artística aos 20 anos, após participar do projeto “Revelarte” da Casa de Vovó Dedé. Em 2019, através do projeto, gravou sua primeira música, “Eu (você)”.

O cantor cearense Lucas Arruda foi incentivado por seu pai ainda na infância a ingressar no mundo musical e hoje possui sua própria técnica para dominar vários instrumentos musicais, como baixo elétrico, guitarra e violão. No Festival Choro Jazz, que acontece em Jericoacoara, ele tocou ao lado do guitarrista mineiro Toninho Horta.