Nova lei garante acompanhamento nutricional pelo SUS para pessoas com autismo

Seletividade alimentar é condição comum entre crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) / Crédito: Reprodução / Freepik

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira, 29, uma mudança importante na legislação voltada às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A partir de agora, elas passam a ter direito a acompanhamento nutricional pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O novo decreto, publicado no Diário Oficial da União, altera a Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.