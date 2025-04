Dia Mundial de Conscientização do Autismo: conheça demandas e serviços públicos de Fortaleza

A falta de atualização de dados sobre autismo pode prejudicar a aplicação de políticas públicas destinadas às pessoas com TEA, afirma a fundadora da Associação Pintando SeTEAzul, Kellyane Chaves / Crédito: CAMILA PONTES

“Informação gera empatia, empatia gera respeito!” é o tema da campanha nacional de 2025 para o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta quarta-feira, 2. A comemoração foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007. A data busca difundir informações sobre essa condição do neurodesenvolvimento humano e reduzir o preconceito das pessoas no Transtorno de Espectro Autista (TEA).

O autismo pode afetar o comportamento social, a comunicação e a linguagem das pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), "o nível de funcionamento intelectual em indivíduos com TEA é extremamente variável, estendendo-se de comprometimento profundo até níveis superiores". A fundadora e presidente da Associação Pintando SeTEAzul, que oferece serviços às pessoas com TEA, Kellyane Chaves, 45, comenta que a data é relevante para atrair a atenção das pessoas. Mas reforça: "abril é justamente para isso, é um grito que não é só no mês, nós (as mães) lutamos os 365 dias do ano". "A conscientização é para para chamar a atenção, de que precisamos de empatia e respeito na nossa individualidade, que os nossos filhos são muito mais que o diagnóstico. E que não os limitem por causa do diagnóstico", diz Kellyane, mãe de Gabriel Chaves, que tem 16 anos e é uma pessoa autista.

“Para ter políticas públicas, é preciso conhecer o público” Cerca de duas milhões de pessoas são autistas no Brasil, de acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022. No panorama internacional, a OMS estima que existam 70 milhões de pessoas no Transtorno de Espectro Autista (TEA) no mundo. De acordo com a fundadora da Associação Pintando SeTEAzul, ambos os dados, do IBGE e da OMS, estariam desatualizados.