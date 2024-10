Comissão aprova projeto que garante vagas de estacionamento prioritárias para pessoas com autismo

A iniciativa altera a Lei Brasileira de Pessoa com Deficiência e garante direito dos indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de maneira permanente

O projeto de lei 2997/23 foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nessa quarta-feira, dia 9. A proposta é de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS) e inclui pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) entre os usuários das credenciais de estacionamento preferencial. A proposta também pretende eliminar a necessidade de renovação para quadros de deficiência permanente.

“Dessa forma, evita-se que a cada dois, três ou cinco anos tenha que ser iniciado processo para renovação da credencial decorrente de uma deficiência permanente, com toda a burocracia vinculada a esse tipo de processo”, declara Pompeo de Mattos, responsável pelo projeto de lei, sobre a motivação da vitalidade do benefício.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para alterar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o projeto precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Cidadania (CCJ) e, posteriormente, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A proposta segue para o Senado sem passar pelo Plenário em duas situações: caso seja aprovada internamente nas comissões e não receba recurso assinado por, no mínimo, 52 deputados.