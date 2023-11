Iniciativa de marca cearense transforma desenhos de crianças autistas em ladrilhos decorativos

Uma iniciativa da marca cearense Texugo Moda Praia tem atuado para transformar desenhos feitos por crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em ladrilhos decorativos. Além de inclusiva, proposta vai direcionar parte da verba para a Associação Fortaleza Azul (FAZ), com a qual empresa faz parceria.

De acordo com Alexandre Queiroz, um dos sócios da Texugo, os pequenos artistas participaram de uma oficina onde ficaram livres para produzir da forma como gostariam. Criações foram utilizadas inicialmente em estampas exclusivas da marca, que integraram a coleção SalTEAr.

Após a coleção ser lançada, no entanto, o empresário, que também é arquiteto, quis ir além. "Fui em busca de empresas no seguimento de arquitetura que pudessem utilizar essa estampa em outros produtos para que pudéssemos levantar essa bandeira contra o preconceito e mostrar que as crianças mesmo com dificuldades podem levar uma vida normal e desenvolver várias atividades", conta o sócio da empresa.