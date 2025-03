Autismo e seletividade alimentar: como lidar? Especialistas explicam

Uma condição bastante comum entre as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é a seletividade alimentar, o que pode ser um desafio para a alimentação e nutrição adequada. Ter alimentos totalmente rejeitados por fatores como textura ou até a cor pode ser um indício de seletividade.

Você sabe lidar com isso? O POVO conversou com profissionais para esclarecerem o assunto. Confira.