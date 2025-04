Câmara Municipal de Fortaleza lança espaço destinado a atender jovens com Autismo e Down

O presidente Leo Couto (PSB) inaugurou Espaço Evoluir para atender jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down / Crédito: Divulgação/CMFor

O projeto Espaço Evoluir, da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), foi oficialmente lançado pelo presidente da Casa, vereador Leo Couto (PSB). O núcleo será destinado para o atendimento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndrome de Down de servidores do legislativo. O Espaço Evoluir foi aprovado por unanimidade no dia 2 de abril e servirá para reestruturar os serviços de saúde ofertados pelo Legislativo. Novidade, segundo os parlamentares, reforça o compromisso da Mesa Diretora com a política de inclusão e o acesso das pessoas com deficiência na garantia de seus direitos.