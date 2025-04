Matrículas de educação especial triplicam em 10 anos no Ceará; maioria é de alunos autistas

Imagem de apoio ilustrativo. Matrículas da educação especial cresceram 26% no Ceará, aponta Censo Escolar / Crédito: Matheus Souza

O Ceará chegou a 123.367 matrículas de educação especial no ensino básico, conforme dados do Censo Escolar 2024. Com 97.767 em 2023, o crescimento foi de 26%. Isso representa mais de 25 mil novas matrículas na modalidade. Em crescimento contínuo na última década, a quantidade de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados nas escolas cearenses mais que triplicou no período de 2014 a 2024.

Evolução das matrículas de educação especial do Ceará

O Estado é o sétimo com maior quantidade de matrículas na educação especial, que engloba estudantes da educação infantil até o ensino médio, incluindo a Educação para Jovens e Adultos (EJA) e profissional. Mais da metade das matrículas da modalidade (56,6%) é de alunos com transtorno do espectro autista (TEA). São 69.888 estudantes autistas registrados pelo Censo em 2024. O número ultrapassou o de alunos com deficiência intelectual, que era a maior categoria nos anos anteriores.

As matrículas de alunos autistas aumentaram de forma exponencial nos últimos quatro anos da pesquisa. Os dados de 2020 mostravam 14.181 estudantes no espectro nas escolas do Ceará. O grupo está quase cinco vezes maior. Matrículas por tipo de deficiência, transtorno de desenvolvimento ou superdotação Atendimento Educacional Especializado não acompanhou demanda O número de estabelecimentos educacionais que oferecem Atendimento Educacional Especializado (AEE) não acompanhou o crescimento das matrículas. Em 2014, quando havia 36.366 matrículas na educação especial, apenas 1.118 estabelecimentos do Ceará contavam com AEE.

Dez anos depois, com 123.367 matrículas de educação especial, 2.469 instituições de ensino oferecem o atendimento especializado. A proporção é de 50 alunos para cada local que disponibiliza o atendimento. O AEE proporciona uma mediação pedagógica e visa possibilitar o acesso ao currículo pelo atendimento às necessidades educacionais específicas do público da educação especial. O recurso não deve substituir a escolarização, mas eliminar barreiras e ajudar os estudantes a participarem plenamente das atividades escolares. Apesar de todos os municípios do Ceará terem matrículas de alunos na educação especial, nove deles não registraram nenhuma instituição com AEE disponível. São eles Aiuaba, Araripe, Aurora, Chaval, Orós, Potengi, Salitre, Santana do Cariri e Tarrafas.

Dados da educação básica do Ceará no Censo Escolar

Matrículas na educação infantil:

442.621 (2024)

445.510 (2023)

Redução de 0,64% Matrículas no ensino fundamental:

Anos iniciais

632.763 (2024)

622.947 (2023)

Aumento de 1,57% Anos finais

497.662 (2024)

511.689 (2023)

Redução de 2,7%