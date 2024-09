Autismo: veja quais são as propostas dos candidatos a prefeito de Fortaleza

Em recente pesquisa divulgada pelo jornal, feita pelo Datafolha, as propostas para crianças autistas foram ranqueadas como as mais importantes pelos entrevistados . Mas o que prometem os candidatos a prefeito de Fortaleza sobre o assunto?

O POVO desta segunda-feira, 23, traz uma reportagem mostrando como é crescente a presença da temática do autismo nas eleições municipais de 2024, especialmente em Fortaleza. No texto, o leitor pode acompanhar a opinião de especialistas sobre o assunto, além de dados que envolvem pessoas dentro do espectro autista.

André Fernandes

- Casa do Autista: construção do maior Complexo Neurossensorial da América Latina. Espaço dedicado ao atendimento de crianças autistas e apoio aos pais, oferecendo serviços especializado e suporte contínuo para essas famílias.

Capitão Wagner

- Cidade do Autista: Criação do Centro de Atendimento Especializado a Pessoas com TEA;

- Capacitação dos profissionais da atenção primária para refinar os diagnósticos;

- Garantia do acesso a intervenções terapêuticas;

- Adaptação de Espaços Públicos (ações de adaptabilidade dos espaços públicos, inclusão educacional, empregabilidade, autonomia financeira, sensibilização e educação da sociedade e apoio às famílias);

- Suporte para familiares e cuidadores;

- Salas do Afeto nas escolas municipais: salas acessíveis para alunos com TEA, destinada ao acolhimento em momentos de desconforto, ansiedade ou estresse.

Eduardo Girão

- Incluir em cada uma das seis macrorregiões da cidadã um Centro Especializado para Reabilitação de Transtorno do Espectro Autista e Pessoa com Deficiência;

- Parceria com o Iprede para ampliação do atendimento.