Família de policial é ameaçada por facção em Fortaleza: '24h para sair'

Ameaça foi pichada no muro da casa onde a família reside, na Barra do Ceará; expulsão de moradores tem sido tática adotada frequentemente por facções

Familiares de um policial estão sendo ameaçados de expulsão da casa onde moram, na Barra do Ceará, em Fortaleza . A identidade do agente não será revelada por questão de segurança.

Nos últimos anos, os relatos de pessoas expulsas de suas casas por facções criminosas se tornaram frequentes no Ceará. O modo de operação das organizações é sempre o mesmo: pichações nos muros dão o alerta e, caso os moradores não deixem o local no prazo definido, são assassinados.

No começo de abril, um policial e a família se mudaram da casa onde moravam, no bairro José Walter, após sofrerem ameaças do tipo. Dois homens foram detidos, suspeitos de ligação com o caso.

À época, o vereador Soldado Noelio (UB) afirmou que uma das pessoas que havia sido expulsa de casa, nesta ocorrência, seria uma familiar da vice-governadora, Jade Romero (MDB). Jade negou a informação, e disse que o parlamentar divulgou "histórias completamente distorcidas".