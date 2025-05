Dono de rádio executado em Fortaleza era monitorado por criminosos

Vítima foi identificada como Vinícius Cunha Batista e era proprietário da Rádio Uirapuru Jaguaribana / Crédito: Reprodução/Instagram

Dono de um grupo empresarial com atuação em todo o Ceará, Vinícius Cunha Batista, de 47 anos, foi vítima de um crime de execução em Fortaleza, durante a manhã desta quarta-feira, 30. Vinicius era o sócio-diretor do grupo de comunicação Uirapuru, que é sistema de comunicação da região jaguaribana, diretor regional da Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão (Acert), empresário do ramo de iluminação pública e CEO de empresas em Limoeiro do Norte. Conforme apuração do O POVO, com fonte policial, a vítima era monitorada por uma dupla em uma motocicleta, que estava com o veículo parado em uma praça nas proximidades da padaria onde o empresário foi morto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vinicius teria marcado uma reunião de trabalho, mas não encontrou a pessoa no local. Ele seguiu para o próprio veículo, abriu a porta da caminhonete, e foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que estavam em frente ao estabelecimento. Os homens se aproximaram fingindo pedir uma informação e efetuaram um primeiro tiro. Depois que a vítima caiu no chão os criminosos seguiram atirando e fugiram em seguida. As características apontam para um crime encomendado. O aparelho celular e a chave do automóvel do empresário estavam no local. Vinicius era proprietário do Grupo Reluz, que tem a empresa Provale Energia, do setor de iluminação pública em municípios cearenses e em outros estados. Há pelo menos cinco anos, adquiriu a rádio Uirapuru.

Além de ser uma pessoa conhecida pela prosperidade nos negócios, era casado há 25 anos, pai de duas filhas, congregava na Igreja Evangélica Gilead. O gestor ampliou a comunicação de rádio com a implantação de estúdios em Morada Nova e Limoeiro do Norte. Nesta manhã da quarta-feira, o empresário participava de reuniões na capital cearense, em meio a data comemorativa de aniversário. Conforme fonte próxima da vítima, pelo menos três comemorações eram organizadas para festejar o aniversário do gestor. Horas antes do crime, amigos utilizavam as redes sociais no intuito de parabenizar o CEO, que completava 47 anos. Na região do Vale do Jaguaribe também eram organizados festejos. No entanto, todos foram surpreendidos pela notícia da morte de Vinícius.

Conforme fonte policial, a vítima costumava ir até a padaria e possuía um imóvel nas proximidades. Após o crime, a companheira chegou ao local, visivelmente abalada. Fonte próxima da vítima descreve ao O POVO que o empresário não possuía inimizades e, por isso, transitava sem seguranças ou qualquer tipo de aparato para se proteger de uma possível execução. Também afirma que ele não relatou ter sofrido ameaças. Uma das características de Vinícius seria a caridade, a iniciativa de ajudar instituições. No trabalho, uma das virtudes seria a de não se atrelar a negociações ilícitas ou qualquer ilegalidade.