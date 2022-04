Mulher é expulsa de casa por facção sob alegação de que colaborava com a Polícia

Uma mulher foi expulsa de sua residência no bairro Cajazeiras por integrantes de uma facção criminosa com o argumento de que ela repassava informações para a Polícia. O crime ocorreu no último 26 de outubro e, nessa terça-feira, 5, duas mulheres suspeitas de envolvimento no crime foram presas.

Conforme o auto de prisão em flagrante (APF) da dupla, a vítima estava em sua casa quando foi surpreendida por quatro homens encapuzados e armados. Conforme a mulher contou à Polícia Civil, os homens afirmaram que o chefe da facção Comando Vermelho (CV) na localidade havia determinado a expulsão dela do local. Segundo eles, a vítima estava realizando denúncias à Polícia. Conforme a mulher, só foi permitido que ela retirasse os documentos e algumas roupas.

Uma das autuadas nessa terça teria passado a morar na residência. Trata-se de Daniele Coutinho Carneiro, de 25 anos, que, conforme mencionado no APF, é companheira de um integrante do Comando Vermelho, identificado como Luiz Eduardo Martins e atualmente preso por tráfico de drogas. A outra mulher presa na ação foi Antônia Vitoria Vieira, de 20 anos.

Além das prisões, o 13º Distrito Policial (DP) apreendeu duas TVs e um aparelho celular. Tanto Daniele, quanto Antônia Vitoria tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva pela 17ª Vara de Audiências de Custódia.

"Os fatos acima relatados, demonstram, de forma concreta, a gravidade dos crimes praticados pelas flagranteadas e justificam a decretação da prisão preventiva de cada uma delas como garantia de ordem pública, como forma de prevenir a sociedade da prática de novos crimes, notadamente dos moradores dos bairros onde existe forte atuação de organizações criminosas, como no caso em comento", afirmou na decisão o juiz Cláudio Augusto Marques de Sales.

