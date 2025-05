PM investigado por suspeita de extorsão é preso por porte ilegal de arma

O policial militar foi preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo durante busca e apreensão em seu domicílio / Crédito: JULIO CAESAR/ O POVO

O policial militar Francisco Edmar Soares Neto foi preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo na terça-feira, 29, durante busca e apreensão em sua residência, em Fortaleza. A expedição do mandado de diligência aconteceu devido à suspeita de cometimento do crime de extorsão pelo flagranteado. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Na ocasião, o revólver foi encontrado com numeração suprimida e com o cabo fora do padrão original de fabricação. Além da peça, também foram apreendidas cinco unidades de munições, uma pistola calibre 380, incluindo 13 unidades de munições para o calibre, e um certificado de registro de arma de fogo.

A defesa de Francisco Edmar alegou a nulidade do flagrante, argumentando a ausência de competência para o cumprimento do mandado. A equipe sustentou ainda que a numeração da arma apreendida não estaria suprimida e que o objeto não foi encontrado no interior do domicílio.

Na audiência de custódia, o Ministério Público solicitou a aprovação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva. Em relação ao pedido defensivo, apontou-se que o mandado foi "regularmente cumprido pela Delegacia de Assuntos Internos (DAI)", e a prisão em flagrante do PM foi convertida em preventiva pela autoridade competente.