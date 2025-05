Suspeito de matar professor no José Walter tem prisão preventiva decretada

O crime ocorreu no bairro Prefeito José Walter. O autuado teria assassinado a vítima fazendo uso de uma faca peixeira

O suspeito de matar o professor César Tadeu Rabelo de Castro teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira, 30. O caso ocorreu no último sábado, 26, no bairro Prefeito José Walter, na Área Integrada de Segurança 9 (AIS) de Fortaleza .

“Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e companheiros de luta do referido CEJA. Que sua trajetória e memória permaneçam vivas em nossos corações e ações”.

O professor de 53 anos fazia parte da Associação dos Professores em Estabelecimentos Oficiais do Ceará (Apeoc), que postou uma nota lamentando a morte do servidor. Confira abaixo:

O autor do crime foi localizado no bairro Presidente Vargas, dois dias após o crime, por volta das 17 horas. Na ocasião, ele portava uma pistola, munições e drogas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que o homem foi capturado em um imóvel e não resistiu à prisão. Francisco foi conduzido à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Na unidade, ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e tráfico de drogas. Com isso, ele foi colocado à disposição da Justiça. As investigações continuam, com a finalidade de identificar outros partícipes desse crime, bem como a motivação”, finaliza a nota.