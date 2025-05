Jovem de 18 anos é baleado em praça no bairro José Bonifácio

Na praça, o casal foi abordado por um ciclista, que perguntou se o jovem morava na área. Com a negativa, o suspeito efetuou oito disparos, atingindo o abdômen, a coxa, a mão e um tiro de raspão na cabeça.

Um jovem de 18 anos, identificado como Carlos Eduardo, foi baleado na noite desta quarta-feira, 30, em praça da rua Lauro Maia, no bairro José Bonifácio. A vítima não tem antecedentes e estava em uma moto, na companhia da namorada. Ele foi atingido por seis tiros.

A vítima, do bairro São João do Tauape, se deslocou após os tiros para uma unidade de saúde do outro lado da avenida. Seguindo atendimento, foi transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações do sargento Joelson ao O POVO, o responsável pelos disparos fugiu na contramão com sua bicicleta.