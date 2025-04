Dupla suspeita de tentar matar homem é presa em Caucaia

Equipes da força tática da Polícia Militar do Ceará apreenderam em flagrante uma dupla suspeita de tentar matar um homem de 23 anos nessa terça-feira, 29. Um homem de 28 anos foi preso e um adolescente de 17 anos foi detido. O caso ocorreu no bairro Itambé, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

