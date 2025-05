Fortaleza: dupla é presa com arma de fogo e papelotes de droga

Uma dupla com arma de fogo e 1.300 papelotes de droga, crack e cocaína, foi presa em flagrante no bairro Vicente Pinzón da Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1), em Fortaleza, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

