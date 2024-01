Facção expulsava moradores e cobrava para construção de casas no Dias Macedo

Investigações da 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) revelaram que uma ramificação da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no bairro Dias Macedo expulsou moradores de suas casas, cobrava de outros pela permanência em um terreno invadido e é responsável por, pelo menos, três homicídios na região.

Ele havia passado a morar no bairro após alugar uma casa de uma pessoa que também havia sido expulso do local. A facção, porém, não admitiu que Daniel continuasse morando na residência, afirmando que eles “tinham perdido tudo”.

Uma testemunha afirmou que, antes da expulsão, o bando atirou na casa de Daniel e dito que "se eles quisessem ficar lá teriam que pagar o aluguel para o grupo do CV". Para se mudar, Daniel teve de pegar dinheiro emprestado. Após a expulsão, os criminosos atearam fogo na casa.

Daniel, porém, continuou morando no bairro, o que teria motivado a sua morte. Na mesma ação criminosa, uma mulher foi baleada. Outra versão para a motivação do assassinato dá conta de que Daniel estava tentando vender o terreno de uma pessoa que também teria sido expulso anteriormente.

Cobrança para moradores permanecer no bairro

Pela morte de Daniel, Fabíola e Fabrício foram indiciados. “Vale ressaltar que durante as investigações, restou comprovada que FABIOLA GOMES DA SILVA FERREIRA é responsável em expulsar moradores de suas residências, bem como extorquir a população como forma de ‘autorizar’ a permanência das pessoas no local, atuando como ‘a verdadeira Dona do Bairro’ como é conhecida pela população local, causando um verdadeiro temor e pânico na população que se via refém das arbitrariedades do grupo criminoso”, diz trecho do relatório policial assinado pela delegada Manuel Lima da Costa.