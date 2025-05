Operação para combater exploração de crianças e adolescentes é lançada no Ceará

Ação ocorre durante todo o mês de maio, com foco na prevenção, conscientização e repressão à exploração sexual de crianças e adolescentes

Com o intuito de combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no Ceará, iniciou nessa quarta-feira, 30, a Operação Caminhos Seguros 2025. A ofensiva é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e será realizada por um mês.

Conforme a SSPDS, as ações se estendem por todas as regiões do Estado até 30 de maio, em referência ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio.