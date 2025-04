Após meses de falta, abastecimento de remédios em Fortaleza se aproxima da normalidade

Posto Dr. Eduardo Regis Jucá, no bairro Mondubim / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Após meses de abastecimento irregular, unidades de saúde de Fortaleza começam a repor seus estoques de medicamentos. A escassez, que se agravou no fim de 2024, afetou pacientes que dependiam desde remédios simples, como dipirona, até medicamentos para doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. No início de abril, o prefeito Evandro Leitão (PT) afirmou que o abastecimento de medicamentos nas unidades de saúde estaria 100% normalizado até o fim do mês. No dia 4 de março de 2025, O POVO já havia visitado postos de saúde da Capital e constatado a gravidade da escassez de remédios.

Na manhã desta quarta-feira, 30, 49 dias depois, a equipe retornou às unidades para verificar se os estoques foram reabastecidos. Usuários relataram melhora nas últimas semanas, embora ainda faltem alguns medicamentos essenciais em determinados postos. LEIA MAIS | Em entrega de posto, SMS diz que 84% dos medicamentos da rede foram reabastecidos



Maria Darlene de Souza Paula, 38, que costuma buscar remédios no Posto Oliveira Pombo, no bairro Couto Fernandes, contou que teve dificuldades recentes para conseguir remédios. “Nos últimos meses, a gente chegava aqui e não tinha nem medicamento para coisa simples, como tosse ou diarreia. Então, eles só passavam soro”, relata. Desta vez, Darlene foi em busca de dipirona e aerodini para seu filho. Este último medicamento para tratar asma e comumente usado em bombinhas. Felizmente, ela encontrou os remédios. Posto Oliveira Pombo - Couto Fernandes Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Na mesma unidade, Maria Inês Monteiro dos Santos, 53, relatou que, após ser atendida, conseguiu pegar os remédios de que precisava: dipirona e ibuprofeno. “Foi tudo direitinho, graças a Deus. Nos meses passados, às vezes a gente vinha e não tinha, voltava pra casa sem.” A situação é semelhante no Posto Waldemar Alcântara, no bairro Jóquei Clube. Francisco José, 64, conta que busca regularmente na unidade losartana e sinvastatina. “Na última vez que eu vim estava faltando sinvastatina. Mas já aconteceu de eu vir e não ter nenhum. Mas de uma vez, na verdade. Começou a normalizar só a partir de março. Hoje, finalmente, consegui os dois.”